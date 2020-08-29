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15:33, 29 августа 2020

Во Франции в результате ДТП погиб сын основателя компании «Бондюэль»

50-летний Жером Бондюэль ехал на велосипеде в сопровождении жены и друзей, когда ночью его на мосту сбила машина. Как передает телеканал «Франс 3», водитель скрылся и бал задержан утром. В компании, которая производит овощные консервы, Жером Бондюэль занимал одну из руководящих должностей.



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