Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, по информации ТАСС, отправил правительство в отставку после протестов

Накануне вечером об уходе со своего поста заявил премьер Эрик Пухаев, который сказал, что прислушался к митингующим. Жители Цхинвали вышли на стихийный митинг накануне вечером из-за смерти Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Газета «Коммерсант» сообщает о 1,5—2 тысячах участниках акции, агентство ТАСС пишет, что их было от нескольких сотен до тысячи.