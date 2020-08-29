Немецкий журнал «Шпигель» поместил на обложку Алексея Навального и Владимира Путина. Надпись гласит: «Заговор против Навального. Кремль, яд, и покушения на противников, которых боится Путин». Издание проводит параллели между отравлением в России оппозиционного политика и попыткой убийства в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля с помощью военного яда «Новичок». Алексей Навальный уже неделю находится в берлинской клинике «Шаритэ», он по-прежнему в коме.