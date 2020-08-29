СК начал проверку приватизации «Башкирской содовой компании», которая планировала разработку горы Куштау. Как сообщили в ведомстве, такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее в Башкирии вспыхнули протесты из-за планов «Башкирской содовой компании» добывать известняк на горе Куштау. Ее защитникам удалось добиться обещания от властей предоставить горе природоохранный статус. Глава республики Радий Хабиров ранее допускал возвращение правительству Башкирии контроля над «Башкирской содовой компанией».