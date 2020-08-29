Иностранным студентам, по информации ТАСС, могут разрешить въезд в Россию для учебы

Агентство ссылается на письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой руководителям территориальных органов ведомства. В документе отмечается, что иностранные граждане, которые приезжают в Россию, должны иметь медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат обследования на коронавирус, полученный не менее чем за 3 дня до прибытия в страну. Ранее студенты из Казахстана жаловались, что не могут вернуться на обучение в Россию, потому что граница закрыта в связи с пандемией. Как рассказал «Эху» студент второго курса Никита Вихарев, ему приходится платить за съемную квартиру в Белгороде, потому что там остались его вещи.



Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев от ЛДПР накануне обратился к министру образования Валерию Фалькову с призывом разрешить иностранным студентам вернуться в Россию.