ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск прекратить политические преследования протестующих

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали Минск прекратить политические преследования протестующих и соблюдать международные обязательства.

Применение силы против демонстрантов было непропорциональным и бесчеловечным, преступления, которые совершили сотрудники ОМОНа и других структур, необходимо расследовать, а виновных в них наказать. Власти Белоруссии должны прекратить насилие и угрозы применения военной силы против своих граждан, всех несправедливо задержанных нужно немедленно и безоговорочно освободить. Об этом говорится в заявлении дипмиссий стран Евросоюза и США, а также Великобритании и Швейцарии. Оно опубликовано на сайте правительства Соединенного королевства. Запад призывает Минск выполнять международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. В совместном заявлении дипмиссии стран Европы и США выразили солидарность с белорусами, которые добиваются проведения свободных и честных выборов. Мирные демонстрации, которые поражают своим размахом, свидетельствуют о решимости и мужестве народа Белоруссии в стремлении к демократическим переменам, отмечается в документе.

В Минске и других городах уже почти три недели идут протесты. Люди требуют отставки президента Лукашенко и наказания всех, кто избивал участников оппозиционных акций. В прошлое воскресенье по разным оценкам СМИ, на улицы Минска вышли от ста тысяч до двухсот тысяч человек. В МВД Белоруссии заявили о 20-ти тысячах участников.