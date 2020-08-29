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14:32, 29 августа 2020

Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что Лебедева наградили за заслуги в становлении и развитии российского сегмента Интернета. Это первая государственная награда дизайнера.Помимо Лебедева аналогичную медаль получила, в частности, руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская.



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