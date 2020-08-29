Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что Лебедева наградили за заслуги в становлении и развитии российского сегмента Интернета. Это первая государственная награда дизайнера.Помимо Лебедева аналогичную медаль получила, в частности, руководитель компании InfoWatch Наталья Касперская.