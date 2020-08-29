Власти Евросоюза заявили, что глубоко опечалены смертью в турецкой тюрьме адвоката Эбру Тимтик

Она объявила голодовку 8 месяцев назад с требованием справедливого судебного разбирательства для себя и своих коллег. В последние дни Тимтик весила примерно 30 килограммов и находилась на принудительном лечении, передает телеканал «Аль-Арабия». Она была осуждена в прошлом году по обвинению в членстве в террористической организации. В заявлении внешнеполитической службы ЕС подчеркивается, что Тимтик стала четвертым заключенным, умершим в этом году в Турции результате голодовки.Во время прощания с 42-летней Тимтик полиция Стамбула применила слезоточивый газ для разгона сотни собравшихся людей, сообщает AFP.