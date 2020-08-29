Белорусский МИД массово начал лишать аккредитации сотрудников иностранных СМИ. Теперь легально работать в стране не смогут журналисты «Би-би-си», агентства «Рейтер», «Радио Свобода», немецкого телеканала ARD и других медиа, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов. По информации посольства России, четверо российских журналистов будут высланы из страны. Ранее в МВД России отметили, что белорусские власти испортили паспорта высланным прежде российским журналистам. Со штампом о запрете въезда в республику на 5 лет документы теперь считаются недействительными.