Жители Митино протестуют против застройки местного парка торгово-развлекательным комплексом – депутат МГД

Жители Митино протестуют против застройки местного парка торгово-развлекательным комплексом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

«Около 150 человек окружили ту часть митинского парка, которую сейчас собираются застраивать торгово-развлекательным центром. Жители возмущены тем, что полностью зеленая зона с деревьями, часть ландшафтного заповедника, искусственно выведена из парка и теперь отдана под застройку. Неизвестный застройщик развернул работы. Жители Митино провели пикетную кампанию против этой затеи и составили обращение к полиции с требованием проверить документы у застройщика, которые явно не в порядке», — сказал он.

С.Митрохин выразил надежду, что правительство Москвы примет решение запретить строительство и восстановить парковую зону в полном объеме.