В Туркмении жителей одного из регионов заставляют покупать фотографии президента республики вместе с продуктами

Снимки Гурбангулы Бердымухаммедова в нагрузку к муке и хлебу. С этим столкнулись жители Лебапского региона на востоке Туркменистана. Как сообщает радио Азатлык, людям при покупке продуктов продают фото главы республики размером 50 на 35 сантиметров. Снимок стоит около шести долларов по официальному курсу Центробанка. Возле магазинов сотрудники спецслужб и полиции, поэтому люди фото покупают, отмечает корреспондент радиостанции. Один из силовиков пояснил журналисту позицию власти: если фото Бердымухаммедова будет в каждом доме, население Туркмении будет его больше любить. СМИ отмечает, что продажа фотографий президента в нагрузку к продуктам совпала с началом сезона массовой замены портретов Бердымухаммедова в госучреждениях страны. До вторника их должны обновить во всех госструктурах. Замена старых портретов производится за счет жителей. Вызвана она изменением внешности президента, он седеет, до этого на фотографиях у него были чёрные волосы.

Ранее в этом году чиновников Лебапского региона старше сорока лет обязали стать седыми как президент Туркмении, об этом сообщало в феврале Радио Азатлык.