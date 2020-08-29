Следственный комитет изучит обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании»

Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Речь идет о сделке по приватизации «Башкирской содовой компании», в ходе которой государство 7 лет назад потеряло контрольный пакет акций. Правительство Башкирии уже предварительно оценило ущерб от этих действий в 35 млрд рублей. Следователи пообещали изучить не только условия сделки, но и все остальные аспекты перехода прав на предприятие.

«Башкирская содовая компания» оказалась в центре внимания после того, как она планировала начать разработку горы Куштау. Из-за этого в республике вспыхнули протесты, которые в ряде случаев закончились столкновениями защитников горы с силовиками. Участники акции настаивали, что гора Куштау и местность вокруг нее имеет природное и культурное значение для Башкирии. В результате глава республики Радий Хабиров пообещал создать вокруг горы особо охраняемую природную зону.

В Башкирской содовой компании власти республики владеют почти 40% акций. Они говорили о планах увеличить пакет до контрольного.