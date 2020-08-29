Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали Белоруссию расследовать случаи насилия по отношению к протестующим

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии расследовать случаи насилия по отношению к протестующим. Совместное заявление внешнеполитических ведомств опубликовано на сайте британского правительства. В нем также содержится призыв к властям Белоруссии «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан» и требование «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».