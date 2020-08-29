Протестующие в Южной Осетии требуют отставки генпрокурора в связи с избиениями задержанных и заключенных – журналист

Протестующие в Южной Осетии требуют отставки генпрокурора в связи с избиениями задержанных и заключенных. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова.

«Стало известно, что глава МВД, отстранен от своей должности, известно, что именно при нем происходили очень жестокие пытки в отношении задержанных. Потом стало известно, что глава правительства сложил с себя полномочия, Эрик Пухаев. Люди стали требовать, чтобы также генпрокурор был отстранен, потому что при нем допускались такие нарушения. В парламент не раз обращались родственники задержанных по поводу избиений и парламент не мог от генпрокурора добиться ни разу ни одного разрешения, чтобы посетить заключенных в тюрьме, увидеть их», — сказала она.

Корреспондент также добавила, что вне зависимости от решения властей жители намерены сегодня вечером снова выйти к зданию Правительства.

Протесты в Цхинвали начались после смерти 28-летнего Инала Джабиева, жестоко избитого в СИЗО. В местных соцсетях распространились фото следов побоев и порезов на теле умершего. К зданию правительства, по оценкам СМИ, вышло до двух тысяч человек с требованием отставки главы МВД и членов правительства.