Владимир Путин наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем говорится, что Торкунов награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу. На днях ректор МГИМО отпраздновал 70-летний юбилей.