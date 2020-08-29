Массовая акция протеста против мер по борьбе с коронавирусом проходит в Берлине

Как пишет со ссылкой на полицию издание «Бильд», на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода. Безопасность в Берлине обеспечивает 3 тысячи сотрудников полиции, по данным газеты, на место пригнаны водометы, их, однако, в Берлине на протяжении многих лет не используют по назначению, а применяют для того, чтобы перегородить улицы, отмечает «Интерфакс».