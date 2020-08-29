Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства сокращения госакций «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как передает ТАСС, в ходе проверки будут исследованы условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами предприятия, а также все обстоятельства приватизации имущества. Ранее в Башкирии вспыхнули протесты из-за планов «Башкирской содовой компании» вести разработку горы Куштау. Ее защитников удалось добиться обещания от властей предоставить горе природоохранный статус.