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13:33, 29 августа 2020

Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства сокращения госакций «Башкирской содовой компании»

Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства сокращения госакций «Башкирской содовой компании». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как передает ТАСС, в ходе проверки будут исследованы условия сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за активами предприятия, а также все обстоятельства приватизации имущества. Ранее в Башкирии вспыхнули протесты из-за планов «Башкирской содовой компании» вести разработку горы Куштау. Ее защитников удалось добиться обещания от властей предоставить горе природоохранный статус.



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