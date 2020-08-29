МИД Австрии осудил лишение аккредитаций иностранных журналистов в Белоруссии. В заявлении ведомства это названо беспрецедентной атакой на свободу прессы. Такой шаг Австрия расценивает как попытку пресечь объективное освещение событий и призывает власти республики немедленно прекратить преследование журналистов, передает ТАСС. Ранее сегодня Белорусская ассоциация журналистов сообщила о лишении аккредитации МИД республики на основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере представителей немецких телеканала А-эр-дэ и медиагруппы «Дойче Велле», британской медиагруппы Би-би-си, агентств Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, Франс Пресс (АФП), «Радио Свобода» и других. Фактически запретили работать в стране 17-ти журналистов. Четверых из них высылают в Россию.