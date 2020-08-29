ЕС, США, Великобритания призвали власти Белоруссии прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа

ЕС, США, Великобритания и Швейцария призвали власти Белоруссии прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа. О совместном выступлении руководства этих стран сообщает ТАСС. Ранее в Евросоюзе ранее заявили, что не признают итоги прошедших выборов и не считают Александра Лукашенко легитимным президентом. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала Владимира Путина не отправлять в Белоруссию российских силовиков.