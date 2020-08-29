Мозговые чипы Neuralink были успешно имплантированы в мозг свиньи

Об этом сообщил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Макс. Ранее от отмечал, что сам по себе чип небольшой, планируется имплантировать его прямо в череп человека:

-Наша цель – решить основные проблемы, связанные с мозгом и позвоночником. Реальность такова, что рано или поздно практически у каждого из нас со временем разовьются эти проблемы со здоровьем. Вещь, которую вам предстоит осознать, это то, что при помощи всего одного импланта можно устранить эти проблемы. Это девайс размером с большую монету, он устанавливается прямо в череп. Потом к нему подсоединяется несколько проводов. Фактически, это как фитнесс-браслет. В нем есть функции контроля питания, давления, температуры. Благодаря еще ряду функций он может предупредить вас о сердечном приступе или инсульте. Он даже может воспроизводить музыку.

Для демонстрации безопасности этих устройств нейрофизиологи извлекли имплант из мозга одной из особей, не повредив ее мозг. Как отметил Маск, второй чип работает в голове второго животного на протяжении уже нескольких месяцев, не вызывая отторжения и других проблем. Впоследствии исследователи имплантировали сразу два чипа в мозг одной из свиней, что подтвердило возможность параллельной работы сразу нескольких устройств.