Хамовнический суд Москвы арестовал двух топ-менеджеров компании «Мособлэнерго» на два месяца. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В СИЗО отправили гендиректора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова. Подробности их преследования официально не разглашаются. Источники интернет-издания News.ru утверждают, что, по версии следствия, к заказам «Мособлэнерго» допускались только фирмы, связанные с руководителями компании. Кроме того, при заключении контрактов они требовали 15% от их стоимости в виде «компенсации», добавляют собеседники. В «Мособлэнерго» сведения о деле против своих руководителей не комментируют, лишь поясняя, что компания работает в штатном режиме. Предприятие на 100% принадлежит правительству Подмосковья – его гендиректор Алексей Брижань и первый зам Алексей Астапов возглавляли его 7 лет, придя из «Кубаньэнерго».

Подозреваемым грозит до 15 лет заключения.