Немецкий журнал «Шпигель» посвятил обложку Алексею Навальному

Политик по-прежнему находится в берлинской клинике в состоянии комы.

На обложке журнала изображен Навальный вместе с президентом Владимиром Путиным на фоне грозовых туч. Подпись: «Заговор против Навального. Кремль, яд и покушения на противников, которых боится Путин». На этой неделе издание опубликовало результаты своих расследований, проведенных совместно с голландским порталом Bellingcat. Собранные данные указывают на отравление веществом из группы органофосфатов, к которым относится также яд «Новичок».

К подобному выводу пришел и немецкий эксперт Марк-Михаэль Блум, который руководил расследованием покушения на Сергея Скрипаля в Организации по запрещению химического оружия. Spiegel ранее опубликовал интервью с ним. Издание видит также параллели с отравлением болгарского торговца оружием в 2015 году, которое указывает на следы российских спецслужб.

Врачи больницы Charité установили, что причиной ухудшения состояния Навального было отравление ингибитором холинестеразы, который также используется в химическом оружии типа зарина и инсектицидах. Медики подчеркнули, что вещество было найдено несколько раз при повторных экспертизах в различных лабораториях. Точную субстанцию, однако, пока вычленить не удалось.

Spiegel сообщает, что Charité запросило помощь экспертной лаборатории бундесвера в Мюнхене, а также британского центра по исследованию биологического и химического оружия в Портон-Дауне.

Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас непосредственно после заявления врачей потребовали от России незамедлительного и прозрачного расследования происшествия.

Провести прозрачное расследование отравления Алексея Навального Россию ранее призвали Евросоюз, США, Германия, Великобритания и Франция. Родственники Алексея Навального и его соратники обращались в правоохранительные органы с требованием возбудить по факту отравления уголовное дело. Но дела до сих нет, — отметила ранее пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

В Кремле утверждают, что не видят поводов для расследования. В то же время идет доследственная проверка, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Ранее агентство Рейтер сообщило, что в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем Владимир Путин сказал об отравленном политике, что он заболел.