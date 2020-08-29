Выход фильма «Черная пантера» сломал стереотипы об интересе к истории чернокожего героя – кинокритик

Актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера», скончался от рака на 44-м году жизни. Выход фильма «Черная пантера» был большим риском для студии «Marvel» и сломал стереотипы об интересе к истории чернокожего героя. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор сайта «Фильмз.ру» Александр Голубчиков.

«Для студии «Marvel» выпуск в мировой прокат истории про чернокожего героя – это был большой риск, поскольку казалась, что у картины будет ограниченная аудитория. Тем было более удивительно, что «Черная пантера» собрала достаточно большие деньги для сольного фильма о герое «Marvel», причем интерес к нему был не только в США, но и за их пределами. Это говорило о том, что в данном случае важна универсальность истории и не так важна расовая принадлежность персонажа. Это сломало стереотипы, и в дальнейшем позволило и другим студиям делать пробные шаги в этом направлении», — сказал он.

А.Голубчиков также добавил, что зрители, возможно, не увидят продолжения фильма, если только его не снимут с участием другого актера.

Исполнивший роль супергероя в фильме «Черная пантера» Чедвик Боузман последние четыре года боролся с онкологическим заболеванием. По информации американского интернет-издания TMZ, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.