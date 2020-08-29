Американские ученые подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом в США. Инфекцию вновь обнаружили у 25-летнего жителя штата Невада, сообщает агентство Рейтер. Авторы исследования считают, что повторное заражение коронавирусом встречается редко. Заболевание жителя Невады стало первым подтвержденным случаем в США среди почти шести миллионов заболевших в стране. По всему миру, это четвертый случай.