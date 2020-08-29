Гендиректор «Мособлэнерго» Алексей Брижань арестован на два месяца по делу о взятке

Как передает ТАСС, решение вынес Хамовнический суд Москвы. Брижань и его первый заместитель Алексей Астахов были задержаны накануне. По информации газеты «Коммерсант», обвиняемые, решив проблемы с подключением крупного объекта к электросетям, запросили и получили откат в виде автомобиля и услуг на общую стоимость до 14 млн руб.