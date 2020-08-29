Владимир Путин усомнился в честности тех, кто не согласен с победой на выборах Александра Лукашенко. Президент России подчеркнул, что Москва считает прошедшее голосование состоявшимся. Слова Путина из телеинтервью гостелевидению приводят информагентства. Между тем, в Евросоюзе ранее заявили, что не признают итоги прошедших выборов и не считают Александра Лукашенко легитимным президентом. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала Владимира Путина не отправлять в Белоруссию российских силовиков.