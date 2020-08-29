Белорусский МИД лишил аккредитаций целый ряд журналистов западных СМИ. Из страны высылают четверых россиян, работающих в агентстве Associated Press и немецком телеканала ARD, сообщили в российском посольстве. По информации Белорусской ассоциации журналистов, аккредитаций лишены двое журналистов британской корпорации Би-би-си. В местном бюро «Радио Свобода» также сообщили, что работу на территории Белоруссии фактически запретили четырем его сотрудникам. Предполагается, что все это связано с работой журналистов по освещению массовых акций протеста с требованиями отставки Александра Лукашенко.