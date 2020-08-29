В США сегодня должен состояться запуск космической ракеты с разведывательным спутником NROL-44

Ранее его откладывали из-за технических проблем.

Тяжелая ракета-носитель Delta IV должна будет взлететь с мыса Канаверал во Флориде. Ответственность за запуск несёт частная компания United Launch Alliance, которая принадлежит организациям Boeing и Lockheed Martin.

Предполагается, что ракета выведет на орбиту спутник под названием NROL-44. Как сообщает агентство «Интерфакс», ни о самом аппарате, ни о его целях практически ничего не известно, а его возможности строго засекречены. Ранее бывший сотрудник NASA Дэвид Бэйкер говорил, что речь идёт об аппарате Orion, который принадлежит к серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки.

Изначально NROL-44 должны были отправить в космос еще в минувший четверг, но незадолго перед запуском специалисты обнаружили некие проблемы в ключевой наземной системе управления пневматикой.

Всего на Земной орбите сейчас находятся 49 космических аппаратов, которые принадлежат Национальному управлению военно-космической разведки США.