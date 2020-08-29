Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля. Соответствующий указ подписал президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян, сообщают государственные СМИ. Согласно указу, теперь компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ разрешено заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями, Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и продукцию и торговать ею на территории арабской страны. Ранее Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Эмираты стали третьей арабской страной, признавшей израильское государство, отмечает РИА Новости.