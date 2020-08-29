Белоруссия высылает четверых российских журналистов, сообщили в российском посольстве

По словам дипломатов, журналисты работали на агентство Ассошиэйтед Пресс и немецкий телеканал А-эр-дэ. Сотрудников СМИ лишили аккредитации из-за освещения протестов. До этого из-за отсутствия аккредитации из Белоруссии высылали корреспондентов чешского телеканала «Настоящее время» и российского телеканала «Дождь», также были депортированы журналисты «Радио Свобода». В МВД России отметили, что белорусские власти испортили паспорта высланным журналистам. Со штампом о запрете въезда в республику на 5 лет документы теперь считаются недействительными.
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