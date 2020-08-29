Автомобиль, в котором предположительно находился замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, накануне попал в ДТП в Москве

Попавший в аварию автомобиль числится за одним из заместителей министра обороны России, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Кто именно угодил в аварию — собеседник не уточнил. Он только отметил, что все случилось около восьми вечера на 2-й Дубровской улице. Одна из машин после ДТП наехала на женщину с коляской, пострадавших нет, уверяет источник агентства. Между тем телеканал РЕН со ссылкой на очевидцев сообщил, что в машине, которая нарушила правила движения и спровоцировала аварию, на пассажирском сиденье находился Юнус-Бек Евкуров. Бывший глава Ингушетии, а последний год замминистра обороны России. Черный Мерседес пересекает перекресток, когда по встречной едет серый Ниссан, от удара он отлетает на тротуар и задевает детскую коляску — такое видео появилось в соцсетях. Изданию Baza очевидцы рассказали что машина, в которой предположительно находился Евкуров, двигалась на красный свет, с включёнными проблесковыми маячками. После аварии водитель, как утверждает Baza, скрутил номера, но они остались на сделанных очевидцами фотографиях. Эти номера могут быть закреплены за Федеральной службой охраны.

В Минобороны инцидент пока не комментировали.