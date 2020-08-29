В Таиланде, по оценке газеты Financial Times, проходят самые массовые с 2014 года акции протеста. Они стартовали в июле и к концу августа охватили 50 из 77 провинций королевства, отмечает издание. Основные участники демонстраций – студенты. Сначала протестующие требовали отставки премьер-министра и прекращения преследования оппозиции, теперь они настаивают на реформе монархии.