Владимир Путин заявил, что Россия считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Слова президента из интервью российскому гостелевидению приводят информагентства. Ранее Владимир Путин был среди тех лидеров, кто поздравил Александр Лукашенко с победой на выборах. Между тем, в Евросоюзе ранее заявили, что не признают итоги прошедших выборов и не считают Александра Лукашенко легитимным президентом.