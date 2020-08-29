Немецкий журнал «Шпигель» вышел с Алексеем Навальным на обложке. За спиной политика изображен президент России Владимир Путин. Ранее британский журнал Economist поместил на обложку Путина и Навального. Российский политик уже неделю находится в берлинской клинике. Он остается в коме. Немецкие врачи заявили, что он был отравлен. Ранее в Кремле отметили, что пока не видят повода для расследования.