Северную Корею заподозрили в использовании сервиса Youtube для передачи указаний своим агентам за рубежом. Как передает южнокорейское агентство «Ренхап», на Youtube-канале Радио Пхеньяна появился ролик, где диктор на корейском несколько раз произносит фразы «номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479». Агентство предполагает, что это зашифрованное послание для сотрудников разведки и отмечает, что в таком качестве КНДР использует американский сервис впервые.