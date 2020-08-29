В Петербурге суд отказал матери ребёнка, больного спинальной мышечной атрофией, в самом дорогом в мире лекарстве. Об этом пишет интернет-издание РБК.

Петербурженка Светлана Гепалова просила обеспечить сына препаратом Золгенсма стоимостью в 2 миллиона долларов. Она поясняла, что медики советовали ей использовать именно это швейцарское средство, одобренное в США вместо Спинразы — препарата, зарегистрированного в России. Однако Куйбышевский суд Петербурга как пишет издание РБК отказал матери ребёнка со спинальной мышечной атрофией. Болезнь стремительно лишает детей способности двигаться, говорить и, в конце концов, дышать. Решение суд вынес на основании консилиума врачей, которые не рекомендовали применять самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. В суде лечащий врач сказала, что у мальчика — на следующей неделе ему исполнится 2 года — положительная динамика на других лекарствах и нужно, чтобы прошёл как минимум месяц прежде чем появится возможность поменять препарат. По словам мамы ребенка, многие месяцы она вела переписку с министерством здравоохранения, но никаких рекомендаций от него не получила. Зарубежный препарат в отличие от Спинразы не нужно колоть всю жизнь. Хватит одной инъекции, но сделать её необходимо до того как больному ребенку исполнится два года.

В прошлом году двухлетний мальчик со спинально-мышечной атрофией из Красноярского края умер, так и не дождавшись лекарства. После его гибели против краевых чиновников, ответственных за поставку препарата, возбудили дело о халатности, напоминает сайт Лента.ру.