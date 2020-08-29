В Хабаровске в 50-й раз подряд жители вышли в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Он содержится в столичном СИЗО Лефортово по обвинению в организации убийств и покушений на бизнесменов в середине 2000-х годов.

Ход акции был традиционным. Хабаровчане, как сообщает местное интернет-издание DVhab.ru, собрались у здания краевого правительства на площади Ленина, а затем пошли по центральным улицам города. Они скандировали «Путин – вор», «Правительство – в отставку» и «Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает». Некоторые лозунги и плакаты были в поддержку оппозиционера Алексея Навального, находящегося в коме в берлинской клинике «Шарите». При этом отмечается, что полиции на улицах было крайне мало – несмотря на то, что акция в поддержку Фургала, как в предыдущие дни, не была согласована. Местные журналисты оценивают число вышедших на акцию в Хабаровске в «тысячи» человек – при этом признают, что их стало меньше. Власти же дают численность шествия немногим более тысячи человек: в краевой администрации утверждают, что протестная активность пошла на спад.

Протестующие в Хабаровске уже почти два месяца требуют, чтобы суд над Фургалом был открытым и проходил непосредственно в городе. Они также недовольны назначением врио губернатора Хабаровского края экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.