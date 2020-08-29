Оперативный штаб информирует, что в России за сутки выявили 4941 случай заражения коронавирусом

Из них – 677 заболевших в Москве. Общее количество тех, кто был инфицирован с начала пандемии, в России превысило, по официальным данным, 985 тысяч. Вылечились более 800 тысяч человек. Как передает штаб, за сутки зарегистрировали 111 смертей пациентов с коронавирусом, с начала эпидемии в официальную статистику занесены 17 тысяч летальных исходов.