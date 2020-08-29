Проведение футбольного матча за Суперкубок УЕФА оказалось под вопросом. Власти Венгрии объявили, что с 1 сентября на месяц закрывают въезд иностранцам из-за пандемии коронавируса. Венгрия стала первой страной ЕС, которая вновь закрывает границы. При этом на 24 сентября в Будапеште запланирован матч Суперкубка УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей». По информации источника британской газеты «Таймс», из-за ограничений на въезд встреча может не состояться.