Власти Азербайджана продлили карантинный режим в стране до конца сентября. В оперативном штабе заявили, что ситуация с коронавирусом в мире все еще остается неудовлетворительной. Особый карантинный режим в Азербайджане введен 24 марта и неоднократно продлевался. Отмечается, что в Баку и других городах по выходным дням не будут работать все виды общественного транспорта, передает ТАСС.