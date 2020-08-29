Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку после акции протеста. Он заявил, что послушал демонстрантов на центральной площади и принял такое решение, передает местное агентство «Рес». Жители Цхинвала вышли на стихийный митинг накануне вечером из-за смерти Инала Джабиева, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Газета «Коммерсант» сообщает о 1,5—2 тысячах участниках акции, агентство ТАСС пишет, что их было от нескольких сотен до тысячи.