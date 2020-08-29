В США умер актер Чедвик Боузман, наиболее известный по роли Чёрной Пантеры из серии фильмов вселенной Marvel. Ему было 42 года.

Чедвик Боузман – первый супергерой африканского происхождения. Именно роль Чёрной Пантеры сделала его знаменитым на весь мир. Боузман сыграл правителя вымышленной африканской страны Ваканды в экранизации комиксов вселенной Marvel. Фильм вышел на экраны два с половиной года назад и получил множество наград, включая три Оскара. Картина даже была номинирована на главную номинацию, но её не взяла. По всему миру фильм Черная Пантера собрал больше миллиарда долларов. И показал, что картины с многомиллионным бюджетом и почти полностью темнокожим составом актёров способны быть так же успешны, как и любым другим. Критики отмечали харизму, талант и человечность главного героя в исполнении Боузмана. Помимо Чёрной Пантеры он сыграл в двух десятках фильмов, среди них «Боги Египта», «Пятеро одной крови». Актёр также исполнил роль бейсболиста Джеки Робинсона в фильме «42» и музыканта Джеймса Брауна в фильме «Путь наверх». Последние годы Боузман тяжело болел — у него был рак толстой кишки. Публично об этом он не заявлял. Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. На момент смерти у него было несколько проектов в работе, среди них долгожданная «Черная пантера 2»

Многие баскетболисты NBA были в числе тех, кто выразил семье актёра соболезнования.