Дональд Трамп назвал головорезами тех, кто протестовал у Белого дома после его предвыборной речи. Президент США также пообещал наградить полицейских, которые не давали демонстрантам пройти к сенатору Рэнду Полу и его супруге.

Ранее сенатор Рэнд Пол заявил, что на него с супругой напала разъярённая толпа, когда они возвращались с выступления Дональда Трампа на предвыборном съезде Республиканской партии. Сенатор утверждает, что их спасли оказавшиеся поблизости полицейские. В эфире канала Fox News политик потребовал, чтобы ФБР провело расследование.