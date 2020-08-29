Жена белорусского политика Николая Статкевича сообщила, что ему продлили арест на два месяца. Марина Адамович написала об этом в «Фейсбуке». Ранее ЦИК Белоруссии отказал Николаю Статкевичу в регистрации кандидатом на президентских выборах. Причиной назвали непогашенную судимость – в 2011 году Статкевич был приговорен к 6 годам колонии за участие в протестах против переизбрания Лукашенко. В 2015 году он был освобожден в связи с указом о помиловании. С конца мая Николай Статкевич находится под стражей из-за обвинений в участии в несогласованных акциях и подготовке к действиям, нарушающим общественный порядок.