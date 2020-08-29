Доследственная проверка по факту отравления Навального может продлиться до середины сентября

Доследственная проверка по факту отравления Навального, по данным агентства «Интерфакс», может продлиться до середины сентября. Ранее о ее проведении сообщили в МВД.

Необходимость в продлении проверки может заключаться в проведении дополнительных экспертиз и исследований, отмечают источники агентства. При этом они не уточняют, какой объем данных в связи с госпитализацией Навального еще необходимо собрать. В МВД на днях отчитывались, что транспортная полиция по Сибирскому федеральному округу уже собрала более 100 предметов и проводит свыше 20 исследований. Это было первое сообщение силовиков с реакцией на ситуацию вокруг оппозиционера спустя неделю после инцидента. Сам Навальный продолжает оставаться в берлинской клинике «Шаритэ» в состоянии комы. По данным врачей, его состояние серьезное, но стабильное, угрозы жизни нет. В клинике говорили, что у Навального выявлено отравление, в то время как в Москве утверждали, что подобных доказательств у них нет.

Расследование отравления Навального Москву призвали провести Германия, Франция, Евросоюз а также США.