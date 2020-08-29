Бронкский зоопарк в Нью-Йорке спустя более ста лет извинился за содержание в клетке мальчика из Конго. Юный африканец Ота Бенга, похищенный на родине, содержался в обезьяннике в сентябре 1906 года. Затем его поместили в приют. Как отмечает Би-би-си, извинения, принесенные Обществом охраны дикой природы, которое управляет зоопарком в Бронксе, прозвучали уже после прокатившихся по миру протестов в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Из-за нового инцидента в Америке возобновились протесты против расизма.