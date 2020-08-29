Газета «Вашингтон Пост» утверждает, что в Секретной службе растет число заражений из-за поездок Дональда Трампа. По сведениям издания, за последние два месяца десятки сотрудников либо заболели, либо отправлены на карантин из-за контактов с инфицированными коронавирусом. В качестве примера газета приводит предвыборную поездку Трампа во Флориду, когда, по словам источников, срочно заменить пришлось пятерых сотрудников Секретной службы. Газета подчеркивает, что президент США продолжает проводить массовые мероприятия несмотря на пандемию. В Белом доме отметили, что Трамп очень серьезно относится к обеспечению безопасности всех, кто находится вместе с ним.
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