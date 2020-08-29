Венгрия первой в ЕС вновь закрывает границы из-за пандемии коронавируса. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуляш сообщил, что с 1 сентября иностранцам будет отказано во въезде в страну. Планируется, что это ограничение будет действовать в течение одного месяца. Как пишет сайт «Дойче Велле», по новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два отрицательным теста на коронавирус. В противном случае, им придется 14 дней провести на карантине. Как пишет британская газета «Таймс», из-за ограничений под вопросом проведение футбольного матча за Суперкубок УЕФА. Он намечен ан 24 сентября в Будапеште.