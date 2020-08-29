Венгрия первой в ЕС вновь закрывает границы из-за пандемии коронавируса. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуляш сообщил, что с 1 сентября иностранцам будет отказано во въезде в страну. Планируется, что это ограничение будет действовать в течение одного месяца. Как пишет сайт «Дойче Велле», по новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два отрицательным теста на коронавирус. В противном случае, им придется 14 дней провести на карантине. Как пишет британская газета «Таймс», из-за ограничений под вопросом проведение футбольного матча за Суперкубок УЕФА. Он намечен ан 24 сентября в Будапеште.
Самое обсуждаемое
«Еще двенадцать лет»: Трампа официально выдвинули на новый срок Дональд Трамп же, обещали выступающие, станет президентом закона и порядка. Общий посыл всех сторонников был про-военный, про-силовой и ультра-патриотический. Без того, чтобы не наткнуться на флаг, нельзя было ступить и шагу ни на одной из локаций съезда…
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…
Лукашенко нелегитимен: Политики и советские диссиденты Украины и России обратились к Координационному Совету и народу Беларуси Мы также решительно осуждаем попытки теряющего власть белорусского диктатора заручиться поддержкой руководства России, а также воспользоваться различными российскими ресурсами (финансовыми, политическими, медийными, военно-полицейскими)...
Популярное за неделю
Немецкий профессор о причинах заболевания, состоянии и шансах Навального Это вещество можно ввести через легкое, через кожу или через желудочно-кишечный тракт. Есть различные возможности ввода. Мы знаем, что господин Навальный или выпил чай, или это произошло в самолете, но это все чистые предположения…