Зампред комитета Госдумы по образованию и науке призвал разрешить иностранным студентам вернуться в Россию. Депутат Максим Зайцев от ЛДПР обратился к министру образования Валерию Фалькову. он отметил, что дистанционное обучение снижает качество образования и создает дополнительную нагрузку для преподавателей, передает РИА Новостию. Ранее студенты из Казахстана, государства-лидера по числу обучающихся в российских вузах, попросили правительство, МИД и ФСБ включить учебу в список оснований для въезда в Россию. Граница закрыта из-за пандемии коронавируса.