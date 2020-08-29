В Хабаровске прошла восьмая по счету субботняя акция в поддержку Сергея Фургала. По данным местного новостного портала Dvhab, на улицы вышли несколько тысяч человек. Мэрия Хабаровска насчитала тысячу двести участников. Отмечается, что полиции было немного и ее сотрудники не препятствовали протестующим. В то же время, портал «ОВД-Инфо» сообщает о задержании водителя машины с плакатами, которая ехала во главе колонны демонстрантов. Ему вменяют создание помех движению транспорта во время массовых мероприятий, задержанный оставлен в спецприемнике до суда в понедельник. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в организации убийств предпринимателей в середине «нулевых». Фургал настаивает на своей невиновности.